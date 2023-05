Für 18 Persönlichkeiten gab es am Montag in der Alten Universität Graz einen Grund zum Feiern – sie erhielten in festlichem Rahmen das Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Nicht nur die Geehrten fanden sich in den prunkvollen Räumlichkeiten ein, auch zahlreiche Verwandte, Freunde und Wegbegleiter ließen sich eine Teilnahme an der Verleihung nicht nehmen. Ehrengäste wie Landtagspräsidentin Manuela Khom, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, Militärkommandant Heinz Zöllner sowie mehrere Bezirkshauptleute nahmen ebenfalls am Festakt teil.