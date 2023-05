Das Wochenende lieferte einen Vorgeschmack auf den Sommer - schönes Wetter, volle Gastgärten, auf zahlreichen Tischen fand sich das ein oder andere Glas Aperol, Spritzer oder Bier. Das Genussmittel Alkohol ist in der Gesellschaft so tief verankert, dass es auch als größtes Problem hinsichtlich Suchterkrankungen in Österreich gilt. Und das noch vor dem Nikotingenuss, sagt Roswitha Baumgartner von Vivid, der Fachstelle für Suchtprävention in der Steiermark.