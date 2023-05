Für den heutigen Nachmittag des Samstags sprach Skywarn Austria eine Wetterwarnung aus. Durch labile Luftmassen steigt das Gewitterrisiko in Teilen Österreichs heute wieder deutlich an. Ab dem frühen Nachmittag bilden sich ausgehend von den Bergen von Osttirol über die Steiermark bis ins südliche Niederösterreich Schauer und Gewitter. Diese breiten sich in weiterer Folge auch ins Flach- und Hügelland aus.

Die Hauptgefahr besteht dabei durch große Regenmengen in kurzer Zeit. Auch kleinere bis mittelgroße Hagelkörner bis maximal drei Zentimeter Durchmesser sind möglich. Sturmböen sollten heute eine untergeordnete Rolle spielen, lokal kann der Wind dennoch kräftig auffrischen. Bis spätestens Mitternacht wird ein Abklingen der Gewitter erwartet. Die Wetterwarnung gilt aktuell von 12:00 bis 23:59 Uhr.