Auf 150 Quadratmetern reiht sich am Dach des Bauernhofes von Jungbauer Franz-Josef Wallner aus Groß St. Florian ein Photovoltaik-Paneel an das andere - und versorgen sich damit selbst mit Strom. "60 Prozent unseres Bedarfs können wir damit schon decken, in Zukunft sollen es aber 100 Prozent werden", sagt Wallner, der 50.000 Euro in die Errichtung gesteckt hat. Platz hätte der Milchviehbauer genug, denn derzeit sind nur etwa zehn Prozent der verfügbaren Fläche mit Paneelen ausgestattet, insgesamt hätte Wallner 1500 Quadratmeter, die sich für die Anlagen eignen würden.