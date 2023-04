Eine 50-jährige Pkw-Lenkerin ist am Samstagvormittag von einem unbekannten Pkw in Graz derart geschnitten worden, dass sie ihr Fahrzeug in eine Leitplanke lenkte. Die Frau und ihre 72-jährige Mutter wurden verletzt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Die 50-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Zufahrtsrampe zum Weblinger Gürtel vom Kreisverkehr südöstlich des so genannten "Musterhauspark" kommend in Richtung Verteilerkreis Webling unterwegs. Zur selben Zeit kam ein weißer Pkw viel zu schnell aus Richtung des Einkaufszentrums und fuhr ebenfalls in Richtung Verteilerkreis.

Obwohl die 50-Jährige Vorrang hatte, fuhr der Lenker des weißen Pkw unmittelbar vor ihr auf die Rampe. Die Frau musste ihren Pkw stark abbremsen und, um eine Kollision zu vermeiden, stark auslenken. Dabei prallte sie gegen eine Leitschiene. Die 50-Jährige wurde unbestimmten Grades und ihre 72-jährige Mutter am Beifahrersitz schwer verletzt. Beide wurden in das LKH Graz eingeliefert. Vom unbekannten Pkw, mit dem es keine Berührung gegeben hatte, ist nur bekannt, dass er weiß war. Die Polizei bitte um Hinweise unter 059133 65 4110.