Der April neigt sich mit wechselhaftem Wetter dem Ende zu. Noch am Samstagnachmittag sind mancherorts Schauer und Gewitter zu erwarten - etwa in der südlichen Steiermark und in Unterkärnten. Der Wetterdienst Ubimet warnt vor Sturmböen und Hagel, wenn auch nur in Form von kleinen Körnern.