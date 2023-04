Dunkle Wolken stehen am späten Nachmittag bedrohlich über dem Grazer, wenig später öffnet sich der Himmel. Die ersten Vorboten der Gewittersaison zogen am Sonntag über das Land. Platzregen, Hagel und teils starker Wind bahnten sich ihren Weg von der nördlichen Obersteiermark und Niederösterreich weiter in den Osten und Süden der Steiermark.