Als "Fest der offenen Herzen" bezeichnete Stefan Karner, der Präsident des Lions Club Graz, den Festakt zum 70-Jahr-Jubiläum des ältesten Lions Club in Österreich, der seit der Gründung zahlreiche Menschen in Notsituationen finanziell unterstützte. In der Aula der Universität Graz wurde am Samstagabend zum feierlichen Dinner geladen, um den besonderen Geburtstag zu zelebrieren. 300 geladene Gäste fanden sich in den historischen Räumlichkeiten ein, um mit den Mitgliedern des Grazer Clubs zu feiern. "Es sind Gratulanten aus der Schweiz, Italien und anderen Clubs wie Rotary und Round Table da", freut sich Vorstandsmitglied Oliver Wieser.