Zwei Mal in Folge musste die Feuerwehr zum Lagerplatz einer Recycling-Firma in Deutschlandsberg ausrücken. Am Freitagnachmittag brach dort gegen 17 Uhr ein Brand aus. Die Feuerwehren Deutschlandsberg und Wildbach waren mit sieben Fahrzeugen und 40 Personen im Einsatz - nach zwei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden.