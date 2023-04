In einem Wohnhaus in der Ekkehard-Hauer-Straße in Graz Wetzelsdorf ist am Samstagmorgen eine Frau schwer verletzt aufgefunden worden. Trotz sofortiger Reanimation ist die Frau verstorben - wie die Landespolizeidirektion Steiermark informiert. Die Polizei hat mit der Spurensicherung begonnen. Aktuell geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. "Das Opfer wies eindeutige Stichverletzungen auf", so Chefinspektor Fritz Grundnig gegenüber der Kleinen Zeitung.

Beinahe zeitgleich ereignete sich in der Straßganger Straße (nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ob die beiden Fälle in Zusammenhang gebracht werden können, kann die Polizei derzeit nicht bestätigen. Die Ermittlungen laufen.