In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich in Kindberg ein Einbruch in einen Mehrparteienhaus in Kindberg. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 6.45 Uhr früh zwängten unbekannte Täter die Eingangstüre auf und gelangten so in die Kellerräume. Dort brachen die Täter insgesamt zehn Kellerabteile auf und stahlen sechs hochwertige Fahrräder.

Auch an angrenzenden Mehrparteienhäusern versuchten vermutlich die selben Täter die Eingangstüren aufzuzwängen, gelangten jedoch nicht in die Häuser. Die Täter konnten unerkannt entkommen.