Es ist eine ernüchternde Statistik: Die Zahl der Alkoholanzeigen im Straßenverkehr ist in der Steiermark laut dem Verkerhrsclub Österreich (VCÖ) im Vorjahr um 23,3 Prozent gestiegen auf 5055 (2021 waren es noch 4099 Anzeigen). Die Folgen von Alkohol am Steuer sind fatal: Allein in den ersten drei Quartalen gab es in unserem Bundesland 365 Unfälle unter Alkoholeinfluss, 465 Verletzte und sechs Todesopfer. Laut dem VCÖ, der sich auf Zahlen der Statistik Austria stützt, geschahen in unserem Bundesland 9,3 Prozent der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss. Österreichweit ist das ein sehr hoher Wert. Bundesweit lag der Schnitt bei 7,8 Prozent – wobei das laut VCÖ der höchste Wert seit 30 Jahren ist.