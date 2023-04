Im Bezirk Voitsberg wurde das "VOmobil" vor Kurzem um ein weiteres Jahr verlängert, in Graz-Umgebung sind die Sammeltaxis unter dem Namen "GUSTmobil" unterwegs und in der Oststeiermark sorgt das Mikro-ÖV-System "SAM" derzeit für Diskussionen – das Bundesland ist, wenn es um die Anbindung der Peripherie an den öffentlichen Verkehr geht, im Moment noch ein Fleckerlteppich. Zwar steckt hinter fast jedem der Sammeltaxi-Systeme das steirische Unternehmen "ISTmobil", von einheitlichen Lösungen kann auf Landesebene allerdings nicht gesprochen werden. "Der ganzheitliche Ansatz fehlt", sagt "ISTmobil"-Geschäftsführer Alexander Fellner-Stiasny. "So ist die Obersteiermark noch ein weißer Fleck."