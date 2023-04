Im Raum Bruck an der Mur kam es von 10. April bis 12. April zu mehreren Reifendiebstählen, am Mittwoch ging die Diebestour für zwei Kroaten aber zu Ende. Da waren der 26-Jährige und der 39-Jährige gegen 12 Uhr in einer Wohnsiedlung unterwegs, wo sie von einem Ehepaar beobachtet wurden. Das Ehepaar stellte fest, dass seine Reifen aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses gestohlen wurden. Daraufhin sahen sie, wie ein Lieferwagen mit kroatischem Kennzeichen mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Tiefgarage herausfuhr.