Der Regen nimmt kein Ende - und auch der Schnee ist zurück, wie man in Schladming (liegt auf 745 Metern) etwa sieht. Die Schneefallgrenze ist, wie prognostiziert, über Nacht stark abgesunken. Auch tagsüber am Freitag kann es bis auf 800 Meter hinunterschneien. Der Regen wird ebenso wenig abklingen.

Auf der Schanzsattelstraße L114 mussten die Freiwilligen Feuerwehren Stanz und Edelsdorf in der Nacht auf Freitag (gegen 4.44 Uhr) ein Fahrzeug bergen, das wegen der winterlichen Verhältnisse von der Straße abkam. Das verunfallte Fahrzeug wurde geborgen, es gab keine Verletzten.

Bei dem Unfall wegen winterlicher Verhältnisse wurde niemand verletzt © BFVMZ / FF Stanz

Zu kühl für die Jahreszeit

"Kaltlufteinbrüche kommen im April schon immer wieder vor, aber es ist deutlich zu kühl für diese Jahreszeit", sagt Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von der Geosphere Austria. Während andere Monate in den letzten Jahren durch den Klimawandel bedingt deutlich zu warm gewesen wären, würde der April in die andere Richtung ausschlagen, meint er.

Auch im südlichen Randgebirge ist der Schnee, wie Wölfelmaier schon am Donnerstag in Aussicht stellte, liegen geblieben - sichtbar etwa an der Webcam der Pack (1.115 Meter Höhe).

Zwischen Packsattel und Modriach, 8.40 Uhr © Webcam Asfinag

Bergstation St. Hemma © Webcam

Schnee liegt Freitagfrüh am Grazer Hausberg. Der Schöckl war schon am Freitag leicht weiß angezuckert.

Webcam Schöckl Freitagmorgen: durch die Regentropfen durch sieht man den dahinterliegenden Schnee © Webcam

Auch in der Ramsau und auf der Hochwurzen Talstation zeigen die Webcams weiß.

Ramsau am Dachstein Freitagfrüh © Webcam Bergfex

Talstation Hochwurzen Freitagfrüh © Webcam

Donnerbachwald (liegt auf 1000 Meter Seehöhe) am Freitagmorgen © Webcam

Blick aufs Wochenende

Auch am Samstag und Sonntag wird der Regen dominieren, auch wenn das Italientief langsam weiterzieht. Viel Regen ist vor allem am Freitag im ganzen Land wahrscheinlich. Es bleibt unbeständig, bewölkt und kühl. Wölfelmaier: "Besser wird es erst im Laufe der nächsten Woche."

Monatsmittelwert der Lufttemperatur für April 2023 - gesehen bei Sigi Fink FB © Zamg data und Cyledge coding