Ein Marktspaziergang in kurzem Jäckchen und mit Sonnenbrille, Fleischweihe bei Sonnenschein und eine Ostereiersuche bei angenehmen Temperaturen? Ganz so wird das Wochenende nicht mitspielen. Das Tief "Norbert" aus dem Osten bringt laut GeoSphere Austria (früher Zamg) am Karsamstag und Ostersonntag unbeständiges Wetter.

Die kühle Luft hat auch Niederschlag im Gepäck. "Am Samstag und Sonntag sind im ganzen Land Regenschauer dabei, aber es werden kurzzeitige Schauer sein", sagt Meteorologe Fritz Wölfelmaier von der GeoSphere Austria. Auch Schneeschauer sind oberhalb von 800 Metern möglich, in der Nacht auf Sonntag kann es bis auf 500 Meter runter "angezuckert sein". Wirklich liegen bleibt der Schnee laut dem Experten über 1000 Meter. Wer auf einer Berghütte Ostern feiert, könnte die Ostereier also durchaus im Schnee suchen.

Zu kalt für die Jahreszeit

Auch die Temperaturen sind dementsprechend kühl: Am Karsamstag und Ostersonntag prognostiziert Wölfelmaier sechs bis neun Grad in den Tallagen, der Süden bewegt sich dabei am oberen Ende der Skala.

Laut dem Meteorologen ist es deutlich zu kalt für die Jahreszeit. In Graz sind es drei bis vier Grad weniger als normal. Mitte April liegen hier die Durchschnittswerte bei maximal 17 und minimal sechs Grad. Jetzt befinde man sich ganz am unteren Ende, es sei so kalt wie üblicherweise Ende Februar.

Ostermontag wird wärmer

Erfreulicher soll der Ostermontag werden, mit milderen Temperaturen und viel Sonnenschein. "Am Montag sind im Süden schon 15 Grad möglich, in der Obersteiermark 13 bis 14 Grad."