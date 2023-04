Der Winter ist zurück, zumindest, was die Temperaturen angeht. In der Nacht fiel die Anzeige am Thermometer, wie von Geosphere Austria prognostiziert, vielerorts unter den Gefrierpunkt. Zahlreiche Obstbauern fürchten aufgrund dessen um ihre Ernteerträge, mit Frostberegnung und Frostöfen wollen sie in den kommenden Frosttagen das Schlimmste verhindern.