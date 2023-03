In der just zu Ostern viel beachteten Eierbranche gleicht kein Jahr und kein Ei dem anderen. Sorgte die Pandemie samt Lockdowns für einen enormen Boom bei Freilandeiern und Tristesse im Bodenhaltungsbereich (weil diese Eier bevorzugt in die Gastronomie gehen), führte die Teuerung im Vorjahr zu Absatzproblemen im hochpreisigen Segment der Bioeier.