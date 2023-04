Der Angeklagte (23) ist kaum wiederzuerkennen: kurz geschnittenes Haar, Sakko, nüchtern. So wird er dem Geschworenensenat am Landesgericht Graz vorgeführt. Als er vor mehr als einem Jahr unter dem Vorwurf festgenommen wurde, er habe versucht, einen Trinkkumpanen zu erstechen, war er langhaarig und verwahrlost und trank "drei bis vier Liter Wein am Tag".