Zur letzten Staffel angemeldet wurde die GIS-Gebühr von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP). Bevor tatsächlich ein Cent aus der neuen Haushaltsabgabe an den ORF geflossen ist, rückt der Streit um Landesabgaben, bisher in einem Zug mit der GIS eingehoben, ins Hauptabendprogramm. Anders als LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) bleiben die Steirer, LH Christopher Drexler (ÖVP) und Vize-LH Anton Lang (SPÖ), in ihrer Rolle: Die Landesabgabe wird nicht gestrichen, aber geringer (wir berichteten). Lang, seines Zeichens auch Finanzreferent, sagte diese Woche: „Wie sich das Land Niederösterreich das leistet, das kann ich nicht beurteilen. Wir in der Steiermark werden weiterhin die Landesabgabe für die Kultur, für den Sport einheben.“ Die genaue Höhe stehe noch nicht fest.