In der Steiermark gibt es zu wenige Psychotherapieplätze für Kinder und Jugendliche. "Viel zu wenige", betont Ingrid Jagiello vom steirischen Landesverband für Psychotherapie. Sie führt eine private Ordination in Judenburg, hat 30 Kinder und Jugendliche in Behandlung. "Ungefähr 90 könnte ich sofort dazu aufnehmen", sagt sie. Der Bedarf sei groß, mehr Patienten wären aber wirtschaftlich nicht stemmbar.