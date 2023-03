Vorfälle an zwei Schulen

Mädchen missbraucht: Steirischer Musiklehrer verurteilt

Ein steirischer Musiklehrer soll zwei Mädchen sexuell belästigt und ein weiteres missbraucht zu haben. Die Vorfälle ereigneten sich an einem obersteirischen Gymnasium und einer Musikschule in OÖ. Am Mittwoch wurde der Mann verurteilt.