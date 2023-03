"Es ist keine Selbstverständlichkeit prämiert zu werden, so Franz Labugger, Obmann der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl. Vier Tage lang hat eine 100-köpfige Fachjury, die 507 eingereichte Öle am Gaumen "aufgeschmatz", wie es in Verkostersprache heißt. 455 steirische Kürbiskernöle wurden prämiert, 288 erreichten die absolute Höchstnote. Sieben Kernöl-Betriebe stehen sogar auf der Bestenliste für 20 Prämierungserfolge en suite.