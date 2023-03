Dienstagvormittag geriet aus unbekannter Ursache ein Waldstück in Eisbach-Rein (Gemeinde Gratwein-Straßengel) in Brand, heißt es von der FF Eisbach-Rein in einer Aussendung. Ein Passant meldete über den Feuerwehrnotruf das Feuer, das in Hörgas nahe der bekannten Mostschenke „Bäckerseppl“ brannte.