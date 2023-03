Die Aktion startete gegen 7.50 Uhr: Sechs Personen betraten den Zebrastreifen am Geidorfplatz, Ecke Glacis, zogen Warnwesten an, rollten mehrere Transparente aus ("Wir rasen in die Klimahölle, runter vom Gas!", "Und wenn die Regierung keinen Plan hat?") und begannen, den Verkehr zu blockieren.