Den Reindling mit Rosinen hat Erika Gutternigg selbst gebacken. Er steht auf dem Küchentisch. An dem sitzt ihr Mann Hans in seinem Rollstuhl. Erika Gutternigg macht mit ihren 80 Jahren so gut wie alles selbst. Sie wäscht ihren Mann, zieht ihn an, stützt ihn, wenn er ein paar Schritte macht, überredet ihn, wenn er wieder einmal nicht raus will.