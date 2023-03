Winter und Frühling ringen weiterhin um die Vorherrschaft in der Steiermark, das zeigt sich auch an diesem Wochenende. Nicht täuschen lassen sollte man sich daher vom sonnigen, frühlingshaften Wetter, das an diesem Freitag auch nochmal kurzfristig Temperaturen von bis zu 17 Grad bringt. "Dabei bleibt es nicht, schon im Laufe des Freitagnachmittags wird es gewittrig", sagt Meteorologe Martin Kulmer von Geosphere Austria. Vor allem im Bereich des Randgebirges könnten erstmals in diesem Jahr nennenswerte Gewitter auftauchen.

Stürmisch ab der zweiten Nachthälfte

Es handelt sich dabei um die Vorboten einer markanten Kaltfront, die dann in der Nacht von Freitag auf Samstag das Land erfasst. "Vor allem in der Obersteiermark ist ab der zweiten Nachthälfte mit Sturm zu rechnen", warnt Kulmer (Geosphere hat für die nördliche Obersteiermark eine orange Wetterwarnung herausgegeben). In den Tallagen des Ennstals und Teilen des oberen Murtals sind Sturmböen von bis zu 80 km/h zu erwarten, vom Gesäuse bis Aflenz sogar 100 km/h. "Und auf den Bergen ist Samstagfrüh mit Windgeschwindigkeiten von 130 km/h zu rechnen", so Kulmer. In diesem Fall spricht man bereits von einem Orkan.

In der Früh könnte es in der Obersteiermark sogar bis in manche Tallagen herunter scheinen, viel werde es aber nicht sein, so Kulmer: "Denn der Großteil des Niederschlags kommt vor der Abkühlung in Form von Regen."

Überall Frost in der Nacht auf Sonntag

Weniger vom stürmischen Wetter sollte man im Großraum Graz und der Südsteiermark mitbekommen. "Aber um gut fünf Grad kälter wird es am Wochenende auch hier sein", so Kulmer. "In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es sogar überall in der Steiermark wieder frostig."

Wie geht's danach weiter? Es wird ab Wochenbeginn wieder milder. Am Montag sind in der Steiermark schon wieder 15 Grad möglich. Am Dienstag könnte aus jetziger Sicht ein Italientief auch im Süden Regen bringen. "Und in der zweiten Wochenhälfte geht es dann mit den Temperaturen schon wieder Richtung 20 Grad."