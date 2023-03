Das letzte Jahr war "ka gmahte Wiesn" für die steirischen Weinbauern, sagt Weinbau-Präsident Stefan Potzinger bei der Jahrgangspräsentation am Dienstag in der Landwirtschaftskammer. Dennoch gelang es den Winzern trotz wechselhafter Bedingungen und spürbaren Teuerungen zum sechstel Mal in Folge einen "Top-Jahrgang" auf den Markt zu bringen. "Beim Wechsel vom feuchten Juli in den trockenen August haben die Reben zwar gelitten, die Trauben sind dadurch aber kleiner und kräftiger", erklärt Potzinger.