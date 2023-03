Das letzte Jahr war „ka gmahte Wiesn“ für die steirischen Weinbauern, sagt Weinbaupräsident Stefan Potzinger bei der Jahrgangspräsentation am Dienstag in der Landwirtschaftskammer. Dennoch gelang es den Winzern trotz wechselhafter Bedingungen und spürbaren Teuerungen zum sechstel Mal in Folge einen „Top Jahrgang“ auf den Markt zu bringen. "Beim Wechsel vom feuchten Juli in den trockenen August haben die Reben zwar gelitten, die Trauben sind dadurch aber kleiner und kräftiger", erklärt Potzinger.