Die Vorbereitung für die Gründung der Technischen Uni (TU) Linz, des Institutes of Digital Sciences Austria (IDSA), ist um einen wichtigen Schritt weiter: Stefanie Lindstaedt, Professorin für Informatik an der TU Graz, wurde am Wochenende nach einem Hearing zur Gründungspräsidentin designiert. Das teilte die Vorsitzende des Gründungskonvents, Claudia von der Linden, am Sonntag in einer Aussendung mit.