Anfang März schaut demnächst der Winter noch einmal in der Steiermark und in Kärnten vorbei. Scheint heute noch die Sonne bei angenehmen sieben bis 14 Grad, gehen die Temperaturen am Sonntag und in der Nacht auf Montag "auf jeden Fall zurück", weiß Meteorologe Andreas Mansberger von Geosphere Austria (ehemals Zamg).