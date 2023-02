Die monatelangen Recherchen der Kleinen Zeitung, in denen sich unter anderem Kollegin Verena Bauer einer Konversionstherapie unterzogen hat, zogen gestern eine Welle an Reaktionen nach sich. In dem Beitrag wurde aufgedeckt, wie die lesbische Frau durch ihre Gesprächspartnerin von der Homosexualität „geheilt“ werden sollte.