Mit einer völligen Hängepartie – keine Verurteilung, kein Freispruch und auch keine Diversion – ist die Verhandlung wegen Kindesentziehung gestern am Straflandesgericht Graz vorläufig zu Ende gegangen. Der 29-jährigen Angeklagten wird wie mehrfach berichtet vorgeworfen, dass sie vor einem Jahr nach einem Heimaturlaub in der Steiermark mit ihrer Tochter (damals 4) nicht wie vereinbart in die USA zum Kindesvater zurückgekehrt ist.