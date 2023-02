Vom ersten Eindruck sollte man sich nicht täuschen lassen: Wenn am Wochenende der Urlauberschichtwechsel einsetzt, wird auch das Wetter wechselhaft. Die Bewölkung nimmt zu, am Sonntag kann sich in den obersteirischen Skigebieten sogar etwas Schneefall einstellen, dazu weht teils kräftiger Wind. Doch das Intermezzo ist nur von kurzer Dauer. In Summe wird die Semesterferienwoche in der Steiermark eine frühlingshafte.