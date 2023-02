Eine bemerkenswerte Entscheidung hat vor kurzem

das Oberlandesgericht Graz (OLG) getroffen. Die Auslieferung eines in der Steiermark lebenden 54-Jährigen wurde abgelehnt, der nach Erkenntnissen der US-Justizbehörde DEA und des heimischen Bundeskriminalamts einem internationalen, von den USA und Kolumbien aus operierenden Drogen-Kartell angehört haben soll. Er soll in einem Lager in Graz mehr als 100 Kilogramm Heroin gebunkert haben.