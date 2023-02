Wie gefährlich Waldarbeiten sind, zeigte sich am Mittwoch erneut in der Steiermark. Ein Landwirt hat sich bei Holzarbeiten in einem Waldstück in Hinteregg im Bezirk Hartberg schwere Verletzungen zugezogen. Der 66-Jährige zog mit einer Seilwinde Baumstämme aus unwegsamen Gelände. Dabei stieß einer der Holzstämme gegen einen Felsen, wodurch er in Richtung des Mannes geschleudert wurde und ihn schwer am linken Unterschenkel verletzte.

Nach zirka eineinhalb Stunden wurde der Landwirt von aufmerksamen Wanderern gefunden, die auch die Rettungskette in Gang setzten. Der 66-Jährige wurde ins Spital eingeliefert.