Es ist 6 Uhr in der Früh, heute kommt der Rauchfangkehrer. Wenn die 1,60 Meter große und schlanke Melanie Tappler (20) vor der Tür steht, fragen Kunden gelegentlich: „Kommt noch ein Kollege dazu?“. Tappler kontert lächelnd: „Nein, bin ich denn nicht genug?“ Diese Schlagfertigkeit braucht es manchmal, wenn man als junge Frau in einer männlich-dominierten Branche arbeitet, berichtet die 20-Jährige. Der Job ist hart: Der Wecker geht um 4.40 Uhr, bei der Arbeit geht Tappler täglich in Altbauhäusern ohne Lift vom Kellner in den fünften Stock und wieder zurück – und das mit schwerem Gerät. Nicht nur einmal hörte sie Kunden fragen: „Schaffen Sie das überhaupt?“ Ja, Melanie Tappler schafft das.