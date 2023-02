Sie liegen voll im Plan. Mehr als 200 Arbeiter sind gerade dabei, die Messehalle in einen Ballsaal zu verwandeln. Der Umbau dauert insgesamt acht Tage. 300 Nadelbäume stehen bereit, 60 Bars warten darauf, befüllt zu werden, genauso wie 20 Hütten, die in der ganzen Stadthalle verteilt aufgestellt werden. Nach zwei Jahren Pause wird morgen wieder aufgetanzt. Der 72. Steirische Bauernbundball beginnt um 20 Uhr und lockt 16.000 Besucherinnen und Besucher in die Grazer Stadthalle. Und die Vorfreude ist groß: Eine Woche vor dem "größten Ball Europas" meldete Veranstalter Franz Tonner, dass die letzten Karten vergriffen sind. Ausnahmen könne es keine geben, da nicht mehr Menschen in die Messehalle hinein dürfen.