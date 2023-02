Erst war es die Coronakrise, dann der Kriegsausbruch in der Ukraine: Dreimal in Serie wurde es nichts mit dem traditionsreichen Steiermark-Frühling in Wien. Doch heuer ist es wieder angerichtet für das Fest in Grün-Weiß, das den Wiener Rathausplatz von 30. März bis 2. April in eine Art Klein-Steiermark verwandeln soll. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits auf Hochtouren. So besprachen sich die Organisatoren des Steiermark-Tourismus derzeit mit allen Partnern – von Regionsvertretern bis zu Gastronomen – im Trofaiacher Landhotel Ringblick, um den heurigen Programmschwerpunkten den letzten Schliff zu geben.