Die Zeichen stehen auf Frühling, wenn am heutigen Valentinstag mit bunten Sträußen Gefühle entfacht und bestärkt werden. Denn Blumen sind natürlich der Dauerbrenner unter den Geschenken und die Kundschaft sucht verstärkt Regionales. „Das Interesse ist sehr groß, die Kunden wollen vor allem seit der Pandemie wissen, wo die Blumen gewachsen sind“, berichtet Ferdinand Lienhart, Obmann der steirischen Gärtner und Baumschulen. In seinem Betrieb werden nur steirische Blumen zu Sträußen verarbeitet. Ginster als Beiwerk sucht man vergeblich, denn ihn gibt es nur als Importware. Ein Trend, dem auch andere steirische Betriebe folgen. 60 Prozent der Topfpflanzen und 40 Prozent der in Österreich produzierten Schnittpflanzen werden in der Steiermark gezogen.