Laut ÖAMTC wurde der Geisterfahrer in kritischem Zustand per Hubschrauber in das LKH Graz geflogen. Der andere Lenker wurde in das LKH Rottenmann gebracht. Die Frontalkollision passierte gegen 11 Uhr. Die näheren Umstände waren vorerst noch nicht bekannt, hieß es seitens der Polizei.