Pause für den Winterblues! Auch die neue Woche startet dank eines mächtigen Hochdruckgebiets, das sich über dem gesamten Ostalpenraum ausbreitet, sonnig. Von Montag bis Donnerstag sollte auf den Bergen und auch in weiten Teilen herunten in den tieferen Lagen strahlender Sonnenschein herrschen. Am Montag gibt es stellenweise im Mürztal oder im Südosten der Steiermark noch Nebel und Hochnebel, doch das sollte bald vorüber sein. Auch im Klagenfurter Becken sollten sich Nebel und Hochnebel bis in die Vormittagsstunden verabschiedet haben.