Kurz vor 3.30 Uhr kam die 27-Jährige mit ihrem Pkw im Gemeindegebiet von Alt-Hadersdorf rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Böschung. Der Pkw streifte mehrere Bäume und kam erst in einer Wiese zum Stehen. Die Lenkerin und ihre 26-jährige Beifahrerin, beide aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus Bruck an der Mur eingeliefert.

Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei positiv. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.