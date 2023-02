Eine 26-jährige Bewohnerin eines Mehrparteienhauses zeigte am Samstag bei der Polizei an, dass sie beim Spazierengehen mit ihrem Hund einen Giftköder, entlang eines Spazierweges hinter den Wohnhäusern der Olga-Rudel-Zeynek-Gasse auf der Wiese gefunden habe. Insgesamt wurden in weiterer Folge 17 Stück der vermutlichen Giftköder (Fleischbällchen, in denen sich blaues Korn befindet) sichergestellt.

Eine Untersuchung der vermutlichen Giftköder wird über die Staatsanwaltschaft Graz beantragt, die Ermittlungen laufen.