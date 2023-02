Die Steirerinnen und Steirer sind mit den Semesterferien zwar noch nicht dran, allerdings locken die steirischen Pisten auch Feriengäste aus anderen Bundesländern an. Dementsprechend viel los war am Samstag für die Retter der Christophorus-Flotte des Stützpunkts Niederöblarn.

Die Semesterferien und das dazu passende Wintersport-Wetter lockten in die Natur, was nicht ohne Folgen blieb. Der C 14 musste zwei Skitourengeher vom Hochfeld nahe Schladming bzw. vom Sandling in Altaussee holen und in die Spitäler Schladming und Bad Aussee fliegen. Auch bei einem Rodel- und einem Skiunfall stand der Hubschrauber im Einsatz. Der C 99 wurde bis zum späten Nachmittag ebenfalls bei vier Einsätzen angefordert.