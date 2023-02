Die letzten Nächte waren eiskalt und es bleibt auch weiter so. Das birgt für Menschen, die kein festes Zuhause haben, große Gefahren. Die Einrichtungen der Vinziwerke stehen derzeit deshalb unter Alarmbereitschaft. Damit die Versorgung von wohnungs- und obdachlosen Menschen gesichert werden kann, braucht es allerdings Ehrenamtliche und die fehlen im Moment. Besonders im Vinzinest, der größten Notschlafstelle in der Steiermark.

"In Graz befinden wir uns in der glücklichen Lage, dass niemand im Freien übernachten muss, wenn er/sie es nicht möchte. Bei extrem niedrigen Temperaturen, wie sie die aktuelle Kältewelle mit sich bringt, kann ein warmes Bett in einer Notschlafstelle Leben retten. Deshalb halten wir vor allem im Winter Notbetten bereit, damit wir niemanden abweisen müssen, der vor unserer Tür steht", so Amrita Böker, Koordinatorin der Vinziwerke. "Auch wenn wir uns mit den Kapazitäten unserer Einrichtungen im Winter immer nah an der Auslastungsgrenze bewegen, sind vereinzelte Betten immer frei. Ich bin auch sehr dankbar über die gute Vernetzung mit den anderen Einrichtungen der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe in Graz, sodass wir immer noch weitervermitteln können, wenn eine Einrichtung doch voll sein sollte und wir niemanden zurück auf die Straße schicken müssen", erläutert sie.

Sicherstellung des Betriebs

Damit der Betrieb der größten steirischen Notschlafstelle, dem Vinzinest, sichergestellt werden kann, werden jedoch dringend Ehrenamtliche gesucht.