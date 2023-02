Das Problem ist bekannt: So manche größere Dachfläche in der Steiermark wäre bereits mit Photovoltaikmodulen bestückt, würden Baustatik und Kosten für einen Netzanschluss mitspielen. Beide Hemmnisse will die steirische Landesregierung nun verringern, zumindest wenn es um Solaranlagen auf Gemeindegebäuden geht. Insgesamt drei Millionen Euro an Förderungen haben Landesrätin Ursula Lackner (Umwelt, SPÖ) und Landesrat Hans Seitinger (Wohnbau, ÖVP) reserviert, um den Kommunen bei der Verwirklichung derartiger Projekte auf Gemeindeämtern und anderen kommunalen Bauten unter die Arme zu greifen. Die Mittel – maximal 110.000 Euro pro Gemeinde – sollen dafür verwendet werden, Dächer gegebenenfalls statisch auszubauen, die elektrischen Anlagen der Gebäude fit für eine Photovoltaikanlage zu machen und diese ins Stromnetz einzubinden. Gemeinden können für mehrere Gebäude, die in ihrem Eigentum stehen, um eine Förderung ansuchen, heißt es seitens des Landes.