Ein offensichtlich alkoholisierter 55-Jähriger aus dem Bezirk Weiz stürzte am Sonntag kurz vor 13 Uhr beim Verlassen eines Gasthauses in Strallegg (Bezirk Weiz) über eine Stiege und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Daraufhin verständigte der Wirt die Rettung. Beim Eintreffen der Helfer schlug der Mann allerdings einer Sanitäterin wuchtig ins Gesicht und ging auf den Notarzt los, indem er einige Male in dessen Richtung schlug und trat.

In der Zwischenzeit war eine Streife der Polizeiinspektion Ratten am Ort des Geschehens eingetroffen. Da der Notarzt aufgrund des Sturzes des Mannes eine neurologische Verletzung vermutete, veranlasste er eine Untersuchung im LKH Bruck an der Mur und den Transport dorthin. Der 55-Jährige wurde daraufhin noch aggressiver und bedrohte alle Anwesenden mit dem Umbringen. Aufgrund dessen musste er im Rettungssessel mit Gurten fixiert werden.

Doch der 55-Jährige stellte seine Drohungen nicht ein. Beim Transport im Rettungswagen sprach er wiederholt davon, den mitfahrenden Polizisten umzubringen und trat nach ihm. Der Beamte konnte den Tritten ausweichen. Da der Betrunkene sein renitentes Verhalten nicht einstellte, musste während der Fahrt zusätzlich eine Streife der Polizeiinspektion Bruck an der Mur zum LKH beordert werden.

Rettungswagen beschädigt

Nachdem sich der 55-Jährige beim Eintreffen kurzfristig beruhigt hatte, begann er im Krankenhaus abermals zu toben. Dabei stürzte auch ein Polizist. Da befürchtet werden musste, dass der Tobende sich selbst und auch andere gefährden könnte, wurde er in ein Grazer Spital weitertransportiert. Bei diesem Transport beschädigte er durch Tritte einen Rettungswagen. Der Mann wurde im Grazer Spital stationär aufgenommen.

Er wird wegen des Verdachtes des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, wegen einiger versuchter Körperverletzungen, wegen zahlreicher gefährlicher Drohungen und wegen der Sachbeschädigung am Rettungswagen an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Der Mann dürfte vor dem Vorfall im Gasthaus eine beträchtliche Menge an Alkohol getrunken haben, ein Alkotest konnte aufgrund des renitenten Verhaltens des 55-Jährigen nicht durchgeführt werden.