Ein Blick auf die steirischen Webcams macht Appetit auf Bewegung im Freien. Im Süden zeigte sich schon in der Früh strahlender Sonnenschein. Auch in der Obersteiermark kündigt sich ein wunderbarer Skitag an. Die Temperaturen sind allerdings frisch - am Dachsteingletscher wurden um 8 Uhr minus 14,9 Grad gemessen, in der Ramsau minus 6,7 Grad. Auch tagsüber wird es kalt bleiben.