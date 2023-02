716, 302, 445, 10. Diese vier Werte markieren die "Covid-assoziierten Todesfälle in Altenpflegeheimen" der Jahre 2020 bis 2023 in der Steiermark. Von Anfang an stand das Bundesland wegen vieler Todesfälle in der Pandemie am Pranger. Die Diagnose eines systemischen Totalversagens ist bis heute nicht richtig. Viele Faktoren waren ausschlaggebend. Tatsache ist die Altersstruktur – 21 Prozent der steirischen Bevölkerung ist 65 Jahre oder älter; auf 116 Senioren kommen noch 100 Kinder-/Jugendliche. Dazu kommt eine relativ hohe Anzahl stationärer Einrichtungen (234).